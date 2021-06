Aumenta para 11 o número de mortos em desabamento de edifício em Miami

O balanço de vítimas mortais do desabamento de um prédio perto de Miami subiu esta terça-fiera de nove para 11, disse a responsável municipal do condado de Miami-Dade, no estado norte-americano da Florida (sudeste).

O número de desaparecidos situa-se agora em 150, com os socorristas a encontrarem 136 pessoas vivas, acrescentou Daniella Levine Cava, que prometeu ir "ao fundo" na investigação para determinar as causas da tragédia.

O chefe-adjunto dos Bombeiros de Miami-Dade, Ray Jadallah, disse que, ao quinto dia de operações, os socorristas vão agora usar maquinaria pesada, para que seja levantada uma grande laje de betão armado numa área onde vários corpos foram encontrados nos últimos dias.