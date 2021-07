Corpos de duas crianças retirados dos escombros de prédio em Miami

As equipas de salvamento recuperaram os corpos de duas crianças na quarta-feira nos escombros do prédio que desabou na semana passada perto de Miami, nos Estados Unidos, elevando para 18 o número de mortos confirmados, informou uma responsável municipal.

A responsável do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse em conferência de imprensa que foram resgatados os corpos de duas crianças de 4 e 10 anos.

A polícia de Miami-Dade identificou posteriormente as crianças como Lucia Guara, de 10 anos, e Emma Guara, de 4 anos. Os restos mortais do seu pai, Marcus Guara, de 52 anos, foram retirados dos escombros no sábado e identificados na segunda-feira.