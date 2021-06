Mais de 150 pessoas sepultadas nas ruínas após prédio desabar em Miami

As equipas de resgate trabalham sem pausas, havendo ainda “muitas esperanças” de encontrar sobreviventes, de acordo com a mayor de Miami-Dade, Daniella Levine.



Leia também Novas imagens mostram nível de destruição provocado por desabamento de prédio de luxo em Miami “Vamos continuar as buscas, pois temos ainda esperança de encontrar pessoas vivas”, afirmou, acrescentando que “há agora 120 pessoas localizadas, o que são muito boas notícias”.

As buscas foram dificultadas na noite de quinta para sexta-feira por chuvas intensas e trovoada. Durante as operações, foram localizados e recuperados três cadáveres, elevando o balanço de vítimas, e foram também escutados sons de pancadas chegados dos escombros, mas não se ouviram vozes de sobreviventes.



“Podia ser só o som de aço a torcer ou de destroços a ceder com a chuva”, explicou o chefe-adjunto dos bombeiros, Raide Jadallah.









Leia também Tudo o que se sabe sobre o misterioso desabamento de um prédio de luxo em Miami Começaram, entretanto, a ser recolhidas amostras de ADN dos familiares dos desaparecidos, para facilitar a identificação de restos mortais, caso não sejam encontrados com vida.

Está por esclarecer a causa da derrocada que destruiu a parte Sul das Chaplain Towers, voltada para a praia, reduzindo-a a uma pilha de detritos.



Biden declara emergência e promete apoio



O presidente Joe Biden declarou emergência na Florida, ordenando o envio de fundos de apoio especial para fazer frente à catástrofe em Miami.



A decisão autoriza a FEMA, agência federal de apoio de emergência, a coordenar todas as operações de ajuda às autoridades locais e às vítimas da derrocada.



“Deixei bem claro que estamos disponíveis para dar todo o apoio necessário. É só pedirem, estaremos ao vosso lado”, afirmou Biden.