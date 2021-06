Relatório revela "grandes danos estruturais" no prédio que desabou em Miami

Num relatório de 2018 sobre o condomínio Champlain Towers South em Surfside, nos EUA, que desabou na quinta-feira, um engenheiro sinalizou um "grande erro" que remonta à construção do edifício, onde a falta de drenagem na piscina causou "grandes danos estruturais", de acordo com registos divulgados na sexta-feira, citados pelo Miami Herald.



Registou-se que o "principal problema" nas Champlain Towers foi detetado no deck da piscina que "assentava numa estrutura plana" evitando que a água escoasse.





"A não substituição da impermeabilização fará com que, num futuro próximo, a deterioração do betão se expanda exponencialmente". O conserto adequado seria um investimento "extremamente caro", alertou o engenheiro Frank Morabito.

"Embora alguns desses danos sejam mínimos, a maior parte da deterioração precisa de ser reparada em tempo útil", disse. Morabito observou que as tentativas anteriores de outros empreiteiros para reparar rachaduras na garagem "foram ineficazes" e não resolveram o problema, avança o Miami Herald.

Os registos divulgados na sexta-feira mostram que o prédio recebeu pelo menos três licenças de construção desde meados de maio, incluindo um reparo no telhado, reparos elétricos e instalação de âncoras de segurança no telhado.