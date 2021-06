Parte de um complexo residencial de 11 andares colapsou durante a madrugada desta quinta-feira em Miami Beach, na Flórida, EUA.



O canal de televisão WSBT22 avança com a informação de uma vítima mortal.





De acordo com a CBS, nove pessoas foram transportadas ao hospital. Imagens mostram ainda o resgate de um jovem de 12 anos dos escombros.

#BREAKING - Incredible new video of rescue crews pulling a 12 year old boy from the wreckage of a collapsed building near Miami. One person is dead and several others are in the hospital. Here's the newest info just coming in. Stay with #WSBT22 First in the Morning. pic.twitter.com/8Fj7V2V2qZ

— Leanne Tokars (@LTokarsWSBT) June 24, 2021

Vários departamentos de polícia e bombeiros do condado foram acionadas para o complexo Champlain Towers pelas 01h28 (hora local), avança a ABC News.



Os operacionais encontram-se no terreno a proceder a operações de resgate. O serviço de bombeiros estima que cerca de 50 pessoas possam estar nos escombros. Testemunhas revelaram ter ouvido um "grande estrondo".



Os moradores de prédios vizinhos foram retirados, revelou uma testemunha ao canal de televisão norte-americano.

Here’s the collapsed side of the building. Rescue teams are inside #Surfside pic.twitter.com/qQRfr5jNHL

— Joel Franco (@OfficialJoelF) June 24, 2021



Em atualização