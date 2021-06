Há três mortos e 99 desaparecidos na queda de edifício de luxo em Miami, avança a imprensa local

01h28 (hora local), avança a

. Foi de imediato montada uma megaoperação e procura e resgate pelas vítimas com as equipas à procura de sobreviventes entre os escombros.

Pelo menos três mortos e 99 pessoas estarão desaparecidas após o colapso de parte de um complexo residencial de 11 andares, na Flórida, EUA, avança a ABC News.Desta contagem, de 99 desaparecidos, as autoridades referem que ainda não está confirmado se o número de desaparecidos corresponde ao número de pessoas que estaria no prédio no momento do desabamento. É por isso ainda pouco claro quantos residentes exatamente estarão desaparecidos.O colapso do complexo residencial Champlain Towers foi reportado cerca dasABC News