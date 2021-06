"Ela gritou e a linha telefónica ficou muda": O relato emocionante da irmã de uma das vítimas da tragédia em Miami

Na quinta-feira de manhã, Cassie estava na varanda do quarto andar do apartamento do Champlain Towers South, em Miami, EUA, a falar por chamada com o seu marido, Michael, quando, de repente, começou por ver desabar a piscina, sem saber a tragédia que se viria a abater sobre todo o prédio.



"De repente, Cassie diz: 'querido, a piscina está a desabar e a afundar'", relata Ashley, a irmã, citada pela Sky News. "Ele disse: 'De que estás a falar?', e a sua última resposta foi: 'O chão está a tremer, tudo está a tremer'". De seguida, ouviu-se um grito e, segundo Ashley, "a linha ficou muda".

Como muitos amigos e familiares das 159 pessoas ainda desaparecidas, a esperança de Ashley de que os sobreviventes sejam encontrados nos escombros vai-se esvaindo.

"Eu tenho que ser realista. O meu bebé partiu, A minha irmãzinha partiu", afirmou Ashley.

"Eu quero saber como é que tudo isto aconteceu e quem é o responsável. Ela estava a morar num lugar de sonho, mas era afinal uma armadilha mortal", disse.