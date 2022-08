Aumento de ataques terroristas em Mali justifica reforço das missões internacionais, revela Borrell

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, considerou esta quinta-feira que os recentes ataques terroristas no Mali demonstram ser necessárias "melhores condições para reforçar a eficácia das missões internacionais", visando o combate ao terrorismo no Sahel.

"O aumento dos ataques terroristas [no Mali] mostra que é mais necessário do que nunca manter as melhores condições para reforçar a eficácia das missões internacionais envolvidas na luta contra o terrorismo no Sahel", escreveu Josep Borrell, numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter.

A posição do Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança surge depois de, na quarta-feira, as autoridades malianas terem decretado três dias de luto nacional após dois ataques terroristas terem matado dezenas de militares e polícias naquele país da África Ocidental.