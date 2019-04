Austrália declara guerra aos gatos e quer matar mais de dois milhões até 2020

Em alguns estados do país há quem ofereça dinheiro por pelo de felinos.

Os gatos são conhecidos por ser um bom animal doméstico e há quem os considere os seus melhores amigos. No entanto, na Austrália são considerados um inimigo público.



O país declarou guerra aos gatos selvagens. Até 2020, o governo quer matar cerca de dois milhões de gatos vadios, sendo esta uma grande fatia da população total de felinos, estimada entre 2 e 6 milhões .

Alguns estados da Austrália vão mais longe. É o caso de Queensland, no nordeste do país, onde existe um conselho que oferece uma recompensa de 10 dólares, cerca de nove euros, por pelo de gato selvagem - uma política que a organização PETA, que defende os animais, criticou e considerou " cruel ", segundo avança a CNN.

O problema também não é exclusivo da Austrália. Também na Nova Zelândia, um ambientalista propôs um futuro livre de gatos, com gatos domésticos e selvagens controlados ou abatidos.



Mas o que leva estes dois países a quererem eliminar os felinos? A resposta é simples: os gatos, especialmente os selvagens, são assassinos naturais.



Ao passo que os gatos domésticos são alimentados por seres humanos, os vadios são obrigados a caçar e matar para se alimentarem.



Acredita-se que o primeiro gato tenha chegado à Austrália em algum momento no século XVII. Desde então, o seu número aumentou. Estima-se que atualmente os gatos tenham ocupado cerca de 99% do território australiano e serão responsáveis pela extinção de pelo menos 22 espécies autóctones.