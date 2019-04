Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família em risco de perder casa após ter salvo porco de abate

Arlo já se tornou a alegria da família e ajuda Georgie a controlar os seus níveis de ansiedade.

Uma família vegan que vive no Reino Unido está em risco de perder a casa depois de ter salvado um porco de ser abatido, há cerca de dois meses.



Georgie Williams, de 47 anos, revelou ao jornal Metro que a família encontrou Arlo numa quinta de criadores de porcos. Quando viram as condições "horríveis" onde os animais viviam decidiram comprar o porco, para que este não vivesse em sofrimento e não fosse abatido.



Arlo acabou por se tornar a alegria da família, ajudando a mulher que sofre de um transtorno de personalidade e de stress pós-traumático. Desde que adotou Arlo os seus níveis de ansiedade diminuiram.



"Ele está tão feliz connosco. Ele vive de abraços e de comida. Dorme ao meu lado todas as noites. É como um cão ou um gato", contaram ao jornal, afirmando que o animal estava em choque quando o adotaram.



Um vizinho acabou por fazer queixa às autoridades pela presença do porco no bairro social. Após a denúncia, a polícia propôs a Georgie uma data limite para retirar Arlo do bairro, caso contrário arriscariam-se a perder a casa.



Perante a atitude das autoridades, a filha mais nova de Georgie, Teddi, de 16 anos, decidiu criar uma petição nas redes sociais para impedir que Arlo seja retirado à família.



A campanha já tem mais de mil assinaturas, mas as autoridades garantem que a presença de um porco neste tipo de propriedades consiste numa "violação do arrendamento".