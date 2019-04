Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão bebé abandonado perde olho e duas patas após ser atropelado

Tragédia acabou por ter um final feliz. Trooper foi resgatado e adotado por nova família.

09:46

Um cão bebé foi abandonado num parque em Ohio, nos EUA, e acabou por ser atropelado por um comboio. O acidente fez com que o animal ficasse sem o olho esquerdo, sem uma das patas traseiras e sem a cauda.



Trooper, como foi agora batizado, foi salvo pela Sociedade Humana dos Amigos dos Animais e acabou por sobreviver ao trágico sinistro, uma vez que foi operado de urgência.



"O Trooper foi hospitalizado de urgência numa cliníca veterinária. Precisou de uma cirurgia para amputar as patas e a cauda. Apesar da provação que sofreu ele recuperou e continuou ternurento para com a equipa que o estava a slavar", explicou Tara Bowser, responsável pela associação à revista People.



Passado cerca de um mês, o cachorro passou a deslocar-se através de uma cadeira de rodas canina, algo a que se adaptou rapidamnete. O processo do animal foi partilhado nas redes sociais da organização, o que fez com que uma família o quisesse adotar e dar-lhe um novo lar.



Os novos donos de Trooper foram alvo de vários testes por parte da associação, que se quis garantir que o cão não sofria mais em mãos alheias.