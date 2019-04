Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudo avança que cães são capazes de detetar o cancro do pulmão

Quatro beagles foram treinados para conseguir identificar a presença de cancro do pulmão em sangue humano.

09:14

Os cães têm a capacidade de detetar o cancro do pulmão. A conclusão é avançada por investigadores dos EUA depois de terem realizado um estudo com quatro cães da raça beagle.



Na investigação foi possível concluir que esta raça de cães conseguiu detetar, com 97% de precisão, tumores em amostras de sangue humano.



De acordo com o estudo, os cães têm recetores olfativos 10 mil vezes mais precisos que os humanos, tornando-os altamente sensíveis a odores que não conseguimos identificar. Devido a esta característica, foi possível então obter os resultados da investigação, que podem levar a novas abordagens de rastreio de cancro.



Heather Junqueira, principal investigadora da empresa norte-americana BioScentDx, que realizou o estudo, explica que "apesar de, atualmente, não existir cura para o cancro, a deteção precoce oferece mais esperanças de sobrevivência".



A cientista refere ainda que "um teste altamente sensível para detetar o cancro poderia salvar milhares de vidas e mudar a forma como a doença é tratada".



O estudo já foi apresentado na reunião anula da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular que se realizou de 06 a 09 de abril em Orlando, na Flórida.



Na investigação, os cientistas treinaram quatro beagles a detetarem a presença de cancro no pulmão em amostras sanguíneas. Três dos quatro cães conseguiram identificar corretamente as amostras com cancro do pulmão, com 97% de exatidão.



No futuro, a BioScentDx pretende usar o mesmo método para desenvolver uma forma não invasiva de rastreio de cancro e outras doenças prejudiciais à vida humana. Os mesmos animais vão ser treinados para farejarem a presença de cancro do intestino, da mama e da próstata.