Austrália está há oito dias consecutivos sem novos casos de coronavírus

A Austrália atingiu o seu oitavo dia consecutivo sem novos casos de Covid-19.



No entanto, as autoridades anunciaram a suspensão dos voos provenientes da Nova Zelândia depois do país ter detetado um caso positivo numa mulher infetada com a nova variante sul-africana.







"Qualquer pessoa que tenha chegado à Austrália num voo proveniente da Nova Zelândia desde 14 de janeiro deve isolar-se, fazer um teste e permanecer em isolamento até que tenha um teste negativo", acrescentou o ministro.

A Austrália não registra nenhum caso de coronavírus na comunidade desde 17 de janeiro.