Austrália exige pedido de desculpa à China após publicação de imagem polémica no Twitter

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, exigiu esta segunda-feira um pedido de desculpas da China por uma publicação na rede social Twitter divulgado por um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

"O Governo chinês deveria sentir-se totalmente envergonhado com esta mensagem. Diminui-os aos olhos do mundo", disse Morrison, referindo-se à imagem publicada pelo funcionário na rede social censurada na China.

Morrison sublinhou que a publicação "é totalmente escandalosa e não pode ser justificada", e disse ter pedido ao Twitter para "imediatamente" remover a mensagem que contém "uma imagem falsa".

A publicação de Zhao Lijian é acompanhada por uma fotografia em que um soldado com uniforme militar e capacete com a bandeira australiana segura uma faca ensanguentada no pescoço de uma criança descalça, cuja imagem está desfocada, que está agarrada a uma ovelha branca.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D