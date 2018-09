Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades apontam para "motivações terroristas" no ataque em Amesterdão

Dois turistas americanos foram esfaqueados na principal estação de comboios de Amesterdão.

18:17

O homem que esfaqueou duas pessoas em Amesterdão, na Holanda, na passada sexta-feira terá agido com "motivações terroristas", avançam as autoridades holandesas.



Jawed S, do Afeganistão, atacou com uma faca dois turistas americanos na principal estação de comboios de Amesterdão, na Holanda. A polícia acabou por alvejar o criminoso durante o ataque.



O homem não conhecia as vítimas, segundo avança o porta voz da polícia holandesa.



A estação central de Amesterdão é utilizada por mais de 250 mil pessoas todos os dia.