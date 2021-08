Autoridades da Guiné-Conacri identificam 58 contactos de caso de Ébola

As autoridades da Guiné-Conacri anunciaram esta quarta-feira que identificaram 58 casos de contacto da jovem guineense detetada com o vírus do Ébola na capital económica da Costa do Marfim, Abidjan, e que as pessoas identificadas estão em confinamento.

O caso da febre hemorrágica de Ébola foi detetado no sábado em Abidjan, numa jovem guineense de 18 anos, que chegou à Costa do Marfim a 11 de agosto proveniente da cidade guineense de Labé, no norte do país, depois de viajar mais de 1.500 quilómetros por estrada.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que é "extremamente preocupante" que o caso tenha ocorrido em Abidjan, uma cidade que conta com mais de quatro milhões de pessoas, dois meses depois de ter sido anunciado o fim da epidemia de Ébola na Guiné-Conacri.