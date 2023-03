Autoridades indonésias procuram 42 desaparecidos em aluimentos de terra devido à chuva

Equipas de socorro indonésias continuavam esta terça-feira à procura de 42 pessoas desaparecidas, na sequência de dois aluimentos de terra desencadeados por chuvas torrenciais nas ilhas Natuna, disseram responsáveis.

Dezenas de soldados, polícias e voluntários integram as equipas de busca nas localidade de Genting e Pangkalan, numa ilha remota rodeada por águas agitadas e ondas altas no grupo de ilhas Natuna, à beira do mar do Sul da China.

A agência de gestão de catástrofes indonésia recebeu informações de que 42 pessoas estavam presas em 27 casas soterradas por toneladas de lama das colinas circundantes.