Autoridades investigam telefones de pessoas que estiveram na zona onde desapareceu menino de dois anos em França

Decorrem esta quarta-feira buscas por Émile, o menino de dois anos desaparecido há quatro dias na região dos Alpes de Haute-Provence, em França. A criança foi vista pela última vez no sábado, pelas 17h15, no jardim da casa dos avós.Segundo a BFMTV, os investigadores vão começar a fase de análise dos dados móveis das pessoas que se encontravam nas imediações da aldeia antes e durante o período em que a criança desapareceu. As operadoras telefónicas forneceram os números dos telefones que estiveram na área e detetaram indivíduos potencialmente desconhecidos na zona.Apesar de todos os meios empenhados nas operações e das mais de 1200 chamadas recebidas, ainda não há quaisquer pistas do paradeiro do rapaz. As autoridades ja revistaram casas, carros e 12 hectares de terreno. Foram ouvidas ainda 25 pessoas.De acordo com a imprensa francesa, as autoridades têm esta manhã no local das buscas um dispositivo menor, sendo que os acessos à área estão a ser feitos de forma limitada.Recorde-se que segunda-feira mais de 800 pessoas, entre polícias, moradores, bombeiros e voluntários estiveram no terreno à procura de Émile.A mãe do menino, conhecida pela zona por ter uma família altamente religiosa, já se pronunciou publicamente sobre o desaparecimento do filho. Pediu aos moradores para rezaram por Émile e deixou uma mensagem que deixou os internautas intrigados. Disse que o filho era acompanhado pelo diabo sempre que subia à montanha, mas que era salvo por um anjo sempre que regressava.As buscas por Émile terminam esta quarta-feira às 19h.