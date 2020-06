Autoridades italianas emitem ordem de abate para urso em vias de extinção após ataque a pai e filho

As autoridades italianas ordenaram o abate de um urso em vias de extinção depois deste ter atacado dois homens.



O caso aconteceu no monte Peller, a norte de Trento, Itália, quando pai e filho caminhavam e foram surpreendidos pelo animal.







O animal acabou por arranhar Christian Misseroni: "não tive tempo de reagir", relembra. O pai, Fabio Misseroni, tentou socorrer o filho, mas foi igualmente mordido numa perna. O jovem acabou por distrair o animal e afastá-lo através de gritos e gestos.



Em declarações ao jornal L'Adige, o pai afirma que o momento que viveram terminou de forma "milagrosa", uma vez que o animal podia ter matado os dois.



As roupas com vestígios de sangue serão usadas para extrair ADN de forma a identificar o urso.



O presidente da região de Trentino, Maurizio Fugatti, membro do partido nacionalista da Liga do Norte, assinou a autorização para o abate do animals, mas o ministro do ambiente italiano tomou já uma posição junto daqueles que pedem a suspensão da medida.

"Confio na conciliação da salvaguarda da segurança pública com a conservação e proteção das espécies selvagens", afirmou o ministro Sergio Costa numa carta endereçada ao governador.



Vários grupos de direitos animais exigiram também o boicote da ordem de abate.

Segundo dados oficiais, a província de Trentino tem entre 82 e 93 ursos desta espécie ameaçada, já sujeita a um programa da União Europeia para recuperação de ursos alpinos.

Mas cartazes foram colocados por um grupo de direitos dos animais na sexta-feira exigindo um boicote da região por causa de sua ordem.