Avião A380 da portuguesa HiFly atingido por manga de embarque em Paris

Maior aparelho do mundo foi adquirido em junho e está agora parado para reparações.

Por Alfredo Leite | 19:08

O Airbus A380 da companhia portuguesa HiFly cancelou as operações e está a ser reparado depois de uma manga de embarque do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, ter atingido um dos motores do avião.



O aparelho - que é o maior do mundo em operação comercial de passageiros - encontrava-se ao serviço da Air Austral e deveria efetuar a ligação entre a capital francesa e a ilha de Reunião, no oceano Índico. O incidente deu-se sem passageiros a bordo e obrigou ao cancelamento do voo e à reparação dos danos causados no motor.

A empresa adquiriu em junho o A380 juntando-se assim ao restrito grupo de companhias aéreas europeias a operar aquele Airbus. As restantes são a Lufthansa, Air France e British Arways.





A aquisição, cujo montante envolvido não foi revelado, realizou-se através da subsidiária da Hi Fly em Malta. O Airbus A380, que anteriormente esteve ao serviço da Singapore Airlines, tem uma configuração capaz de transportar um total de 471 passageiros (12 em primeira classe, 60 em business e 399 em económica).



Uma configuração compactada apenas para classe económica permite ao A380 transportar mais de 800 pessoas. A Hi Fly opera uma frota de 15 aeronaves Airbus em regime quase exclusivo de ‘wet lease’ – fornecimento de aviões com tripulação, manutenção e seguros. Foi exatamente este o fornecimento que a companhia deveria ter feito à Air Austral.

O aparelho, que ainda não tem condições para operação comercial nos aeroportos portugueses, aterrou em junho em Beja onde estive estacionado uns dias antes de iniciar as operações ao serviço da HiFly.