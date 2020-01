Avião britânico faz viragem 'dramática' para evitar espaço aéreo do Iraque após ataques

Uma viragem 'dramática' permitiu que um avião da British Airways evitasse sobrevoar o espaço aéreo do Iraque, cerca de duas horas após os ataques que o Irão realizou durante a noite de terça-feira a várias bases norte-americanas.O Boeing 777 da companhia aérea do Reino Unido realizava a rota entre Mumbai e Londres quando o ataque aconteceu. A poucos minutos de entrar no Iraque, conseguiu realizar uma viragem de emergência que permitiu afastar-se do território alvo.A aeronave com capacidade para mais de 200 pessoas ainda entrou no espaço aéreo entre o Iraque e o Irão mas conseguiu mudar a rota.A decisão tomada foi sobrevoar a Arábia Saudita e o Egito, antes de divergir para Atenas, na Grécia, devido aos baixos níveis de combustível, segundo revelaram alguns passageiros ao jornal britânico Mirror.