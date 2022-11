Um avião comercial operado pela companhia Precision Air caiu, este sábado, no lago vitória na Tanzânia.



O avião despenhou-se no maior lago do continente africano perto do aeroporto de Bukona, avançou o porta-voz da companhia áerea, citado pela CNN Internacional. Cerca de 43 pessoas estavam a bordo do avião, tendo sido resgastados 15 passageiros.