Avião com meia tonelada de cocaína despenha-se no México

Um avião despenhou-se com quase meia tonelada de cocaína, esta quarta-feira, em

fazia manobras para escapar às autoridades mexicanas.

Tapachula, no Estado de Chiapas, no México. A aeronave foi intercetada por um helicóptero daForça Aérea Mexicanae outro da Guarda Nacional, depois de colidir com uma palmeira enquantoSegundo um comunicado das autoridades, a aeronave foi detetada pelo Centro de Vigilância e Proteção do Espaço Aéreo (Cenavi) ao entrar no espaço aéreo mexicano sem autorização. As autoridades sabem que o avião violou o espaço aéreo de outros países.

Foram apreendidos 120 pacotes de cocaína dentro da aeronave e 279 pacotes foram encontrados nas proximidades da área do acidente. No total foram apreendidos 399 pacotes com 462 quilos de cocaína.