Investigação sugere queda intencional do avião da China Eastern Airlines

Os dados recolhidos da 'caixa negra' de um avião Boeing 737-800 da China Eastern Airlines que caiu no sul do país em março, sugerem que alguém no cockpit despenhou a aeronave intencionalmente.



De acordo com o Wall Street Journal, que cita uma avaliação preliminar de autoridades dos Estados Unidos, as gravações obtidas mostram que uma pessoa ativou os comandos que causaram a queda do avião.

"O avião fez o que foi dito para fazer por alguém na cabine" , disse uma das fontes do Wall Street Journal, referindo que as autoridades chinesas não tinham encontrado quaisquer problemas mecânicos ou de controlo do voo do Boeing 737-800.





Leia também China Eastern retoma voos com Boeing 737-800 quase um mês após acidente O gravador de dados de voo do avião e o gravador de voz da cabine foram recuperados do acidente e enviados ao Conselho Nacional de Segurança em Transportes dos EUA (NTSB) em Washington DC para análise em março.