Um morto em despiste de avião militar americano ao largo do Japão

Um avião militar norte-americano despenhou-se, esta quarta-feira, ao largo da ilha de Yakushima, no Japão, com seis pessoas a bordo. Segundo a Reuters, já há um morto a registar.Inicialmente, estava a ser avançada a informação de que estariam oito passageiros na aeronave, mas o número foi, entretanto, corrigido.A Guarda Costeira do país acionou patrulhas para a área onde avião se despenhou. A aeronave devia dirigir-se da base de Iwakuni, na região de Yamaguchi, para a base de Kadena, em Okinawa.O caso já está a ser investigado.