Um avião militar despenhou-se este sábado ao aterrar no aeroporto da cidade de Almaty, no Cazaquistão.



De acordo com o San Francisco Chronicle, seguiam seis tripulantes a bordo. As autoridades de saúde do país falam em, pelo menos, dois sobreviventes.











Kazakhstan : Au moins quatre personnes ont été tuées samedi après le crash d'un avion lors de son atterrissage dans la ville d'Almaty, selon le ministère des urgences du pays. pic.twitter.com/Y9p0aNhnn1 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 13, 2021