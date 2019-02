Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baleia jubarte encontrada morta em zona florestal no Brasil

Dificuldade em chegar ao local não deverá permitir que o corpo do animal seja removido ou transportado.

Uma baleia jubarte, com 8 metros de comprimento, foi encontrada morta na passada sexta-feira numa zona de floresta perto da praia do Araruna, no Pará, Brasil.



No local estiveram equipas do instituto Bicho D'Água para recolher os primeiros indícios para análise, de modo a tentar perceber como morreu o mamífero.



Segundo uma oceanógrafa, não foram encontrados ferimentos no corpo da baleia.



A dificuldade de acesso ao local não deverá permitir que o corpo da baleia seja removido ou transportado.