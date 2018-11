Bangladesh liberta fotojornalista Shahidul Alam

Premiado fotojornalista foi detido em casa, em agosto, por polícias à paisana.

Por Lusa | 03:08

O fotojornalista e ativista do Bangladesh Shahidul Alam foi libertado na terça-feira ao final de mais de três meses na cadeia por "declarações provocatórias", anunciaram as autoridades do país.

O premiado fotojornalista foi detido em casa, em agosto, por polícias à paisana, depois de ter afirmado numa entrevista à televisão Al Jazira que a primeira-ministra, Sheikh Hasina, estava a usar "força bruta" contra os protestos para se manter no poder.

Shahidul Alam comentava os protestos em massa que decorreram durante mais de uma semana na capital do país, Daca, em agosto. Milhares de jovens exigiam mais segurança nas estradas, na sequência da morte de dois estudantes atropelados.