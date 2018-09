Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banquete de Maduro enfurece Venezuela

Presidente aproveitou escala em Istambul para jantar em restaurante onde uma refeição custa centenas de euros.

Por Ricardo Ramos | 08:59

Um vídeo que mostra o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a mulher, Cília Flores, a jantarem no restaurante do célebre chef ‘Salt Bae’ em Istambul, na Turquia, está a chocar a Venezuela, onde 87% da população vive na pobreza e a carne é um bem ao alcance de poucos.



As imagens foram publicadas na conta de Instagram do chef Nusret Gokce, mundialmente conhecido como ‘Salt Bae’ pela forma teatral como corta a carne e a tempera de sal nos seus restaurantes de luxo espalhados pelo Mundo, onde um prato pode chegar às centenas de euros.



A refeição ocorreu no fim de semana, durante uma escala de Maduro, em Istambul, no regresso de uma visita oficial à China, e nas imagens é possível ver o célebre chef a servir pessoalmente o presidente venezuelano, que diz tratar-se de uma "experiência única na vida" e termina a refeição com um charuto cubano servido num humificador com o seu nome gravado na tampa.



O vídeo foi apagado poucas horas depois, mas o mal já estava feito. Milhares de venezuelanos recorreram às redes sociais para manifestar o seu choque. "Enquanto milhares de venezuelanos sofrem e morrem à fome, Maduro e a mulher divertem-se num dos restaurantes mais caros do Mundo com o dinheiro roubado ao povo venezuelano", acusou o opositor Jílio Borges.