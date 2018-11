Barack Obama surpreende Michelle com ramo de flores em palco

Ex primeira-dama americana estava a lançar o seu livro em Washington DC quando o marido apareceu de surpresa.

A ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, estava a dar uma entrevista em Washington DC, nos Estados Unidos, incluída na digressão de lançamento do livro de memórias "Becoming", quando o ex-presidente Barack Obama apareceu de surpresa no local com um buquê de flores.

"Sabes quando o Jay-Z aparece durante um concerto da Bayoncé?", questionou Obama ao entrar no palco, avança o jornal The Hill.





A partir desse momento, o casal partilhou as respostas durante a entrevista com a ex-conselheira presidencial, Valerie Jarrett, e ambos falram sobre o começo do relacionamento.

Os dois conheceram-se no escritório do advogado Sidley Austin, na cidade de Chicago, onde Michelle era a orientadora de de Barack. O ex-presidente conta que ficou impressionado e desde logo percebeu que Michelle era "extraordinariamente inteligente" e "muito bonita".

"Sabes quando tu conheces alguém e simplesmente sentes-te percebido?", concluiu Barack. O casal nunca mais se separou desde essa época e tem duas filhas.