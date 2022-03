Um bebé foi encontrado com vida depois de ter sido abandonado pela mãe num terreno em Baton Rouge, no estado do Louisiana, nos EUA.



O caso está a ser investigado, mas até ao momento não há acusações pendentes contra a progenitora, que foi levada até ao local das buscas para ajudar a localizar o filho.





porta-voz dos Bombeiros de Baton Rouge, citado pela imprensa norte-americana, tudo começou quando a mãe do menino se dirigiu ao quartel da corporação na passada terça-feira, 15 de março, tendo sido depois transportada ao hospital. Segundo os familiares, a mulher levou o filho consigo quando saiu de casa, mas à chegada ao quartel, a mulher apareceu sozinha.



A mãe viria a admitir que tinha abandonado a criança. As autoridades iniciaram as buscas na quarta-feira de manhã e acabaram por encontrar o bebé bem de saúde.

