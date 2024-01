Bebé de dois anos morre à fome depois de pai morrer de ataque cardíaco

Skegness, Lincolnshire, no Reino Unido. Os dois terão sido vistos pela última vez duas semanas antes de os corpos serem encontrados. Bronson Battersby terá morrido à fome.Segundo o jornal Mirror, o pai da criança, Kenneth, morreu dias depois do natal. Depois disso, o menino ficou sem acesso a comida ou água. Os corpos foram encontrados no dia 9 de janeiro."Ele ficou no escuro sozinho, deve ter ficado horrorizado e confuso", disse um amigo da família ao jornal The Sun.