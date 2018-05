Bebé de seis meses baleado ao colo da mãe

Criança e progenitora estavam numa escola no Rio de Janeiro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15.05.18

Um bebé de seis meses de vida foi atingido por uma bala perdida na noite desta segunda-feira quando estava ao colo da mãe no pátio de uma escola particular tradicional no Cosme Velho, bairro na zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Esta terça-feira, o bebé fazia exames no Centro Pediátrico da Lagoa, outro elegante bairro da zona sul da cidade, para ser operado a meio da tarde para a retirada do projétil, alojado num dos ombros.

O bebé foi atingido quando a mãe, com ele ao colo, esperava terminar a aula de educação física de um outro filho, de seis anos, no pátio do Colégio São Vicente de Paulo, um dos mais conceituados do Cosme Velho. De repente, o bebé começou a chorar muito e ela, desesperada, percebeu que o filho estava ensanguentado.

A mãe, com o bebé sempre ao colo, entrou num táxi e levou o menino para um hospital em Botafogo, onde recebeu o primeiro atendimento. Já no final da noite, a criança foi transferida para o Centro Pediátrico da Lagoa, onde foi constatado que, apesar da violência do impacto, não corre risco de morrer e manteve até os movimentos do ombro e do braço.

A família não aceitou falar com a imprensa, e, no colégio, ninguém sabe o que aconteceu. Funcionários, que falaram sob anonimato, disseram que não foi ouvido nenhum tiro, não havia um confronto na região, por isso imagina-se que a bala, cujo calibre ainda era desconhecido ao início da tarde desta terça-feira, tenha sido disparada de muito longe, de algum dos morros em redor.

Desde o início do ano, além de vários adultos, 15 crianças foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Uma delas, a estudante Maria Gabriela Satler, de 11 anos, também foi atingida num dos braços por um projétil, neste caso de arma de guerra de grosso calibre, quando fazia educação física no pátio da Escola Municipal Espírito Santo, no bairro Cavalcanti, zona norte da capital fluminense.