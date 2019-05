Bebé de seis meses fica três dias ao lado dos pais mortos em quarto de hotel

Uma bebé de seis meses foi encontrada, esta sexta-feira, dia 24, num quarto de motel junto aos cadáveres dos pais.



A menina estava com vida mas gravemente desidratada, uma vez que já estaria há três dias naquele local. O caso ocorreu no estado norte-americano do Michigan.





As autoridades acreditam que os progenitores, Jessica Bramer e Christian Reed, terão morrido de overdose. Foram encontradas grandes quantidades de estupefacientes no motel.A autópsia aos pais foi realizada no sábado, dia 25, mas nenhuma causa imediata de morte foi descoberta até à data.Skylah, a bebé, foi levada em estado crítico para o Hospital Infantil Helen DeVos.Os pais teriam saído há pouco tempo da prisão.