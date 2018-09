Bebé morre ao ser arrastado dos braços da mãe durante o furacão Florence

Americana ficou encurralada numa estrada inundada e largou o menino quando saía do carro.

O balanço de vítimas do furacão Florence nos Estados Unidos foi atualizado esta terça-feira para 32 mortos, entre os quais várias crianças. Uma história em particular está a comover os americanos.



Dazia Lee conduzia com o filho, Kaiden Lee-Welch, de apenas um ano, na auto-estrada 218, na zona de New Salem, no estado da Carolina do Norte - que a par com a Carolina do Sul foi o mais afetado pelo furacão.



Ao deparar-se com um bloqueio na estrada, seguiu em direção ao riacho de Richardson, que tinha galgado as margens devido às chuvas diluvianas. Ao ver o carro ser arrastado, Dazia ainda conseguiu sair de dentro da viatura com o filho ao colo. Mas a força das águas era tal que não conseguiu segurá-lo e perdeu-o de vista, no domingo.



Esta segunda-feira, o corpo de Kaiden Lee-Welch foi encontrado pelas autoridades, não muito longe do sítio onde o carro foi arrastado. A mãe diz que o nascimento do rapaz "mudou a sua vida" e é o espelho do desalento.



"O Kaden era mesmo um rapaz querido. Era um lutador", conta a mulher à NBC, agradecendo o esforço das autoridades. As buscas por Kaiden decorreram ao longo de toda a noite de domingo para segunda-feira, mas o desfecho foi o mais temido. O rapaz não resistiu e terá morrido afogado.



No estados das duas Carolinas, milhares de pessoas continuam a ser afetadas pelas cheias repentinas que deixaram a região submersa. Estima-se que ainda há cerca de 500 mil casas sem eletricidade e muitos residentes continuam desaparecidos.