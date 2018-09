Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“O pior está para vir nos próximos dias”

Número de mortes confirmadas na sequência da tempestade subiu para 16.

Por Rita F. Batista | 01:30

Se as pessoas se recusam a sair durante a evacuação obrigatória, então precisam notificar as famílias, pois a probabilidade de perderem a vida é muito, muito elevada", alertou Mitch Colvin, mayor de Fayettville, Carolina do Norte, reagindo ao facto de muitos residentes desobedecerem à ordem de retirada. Havia este domingo 16 mortes já confirmadas.



As costas da Carolina do Norte e Carolina do Sul, EUA, são as regiões onde mais estradas se transformaram em canais devido à chuva forte. Há também grande ondulação marítima, com ondas a ultrapassar os dez metros de altura. As autoridades da Carolina do Norte continuam a ordenar que os moradores deixem as suas casas e elevaram o alerta de risco de inundação perto de dois rios. Ainda assim, muitos moradores optam por não abandonar o local. Mitch Colvin fez saber que "o pior ainda está para vir" e que, por isso, quem optar por ficar pode não ter ajuda por parte dos meios de socorro.



O furacão ‘Florence’ passou a tempestade mas tal não significa que o risco tenha diminuído. São esperadas chuvas fortes para os próximos dias e os meteorologistas alertam que o volume das águas vai causar inundações "catastróficas". Há vários relatos de pessoas encurraladas em casa devido às cheias.



Nos Açores, a tempestade ‘Helene’ passou sem fazer estragos de relevo.



45 pessoas soterradas nas Filipinas

O tufão ‘Mangkhut’ causou, pelo menos, 64 mortos, e feriu mais de 30 pessoas nas Filipinas, onde outras 45 pessoas, na maioria mineiros, continuam desaparecidas depois de terem ficado soterrados na sequência de um desabamento de terras, de acordo com o último balanço da polícia local.



Depois de passar pelas Filipinas, o tufão dirige-se agora para a China onde os primeiros efeitos dos ventos fortes já são sentidos o que levou as autoridades a colocarem em alerta vermelho as regiões de Hong Kong e Macau.