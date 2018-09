Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furacão 'Florence' semeia destruição nos EUA

Inundações ameaçam ser as mais graves de que há memória.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O furacão 'Florence' atingiu esta sexta-feira a Carolina do Norte, EUA, havendo já cinco mortes confirmadas, numa altura em que os Açores estão sob a ameaça da tempestade 'Helene'.



Uma mãe e o filho morreram em Wilmington quando uma árvore derrubada pelos ventos de mais de 150 km/h caiu sobre a casa onde viviam. O pai ficou ferido e foi hospitalizado. No condado de Pender uma mulher morreu devido a um ataque cardíaco e no condado de Lenoir houve uma quarta morte, causada por uma descarga elétrica de um gerador inundado.



O furacão atingiu terra junto Wilmington ao fim da manhã de ontem (hora de Lisboa). A cidade de New Bern, de cerca de 30 habitantes, sofreu também o primeiro impacto dos ventos já enfraquecidos do 'Florence', mas com rajadas ainda próximas dos 200 km/h. A tempestade deixou mais de 600 mil casas sem eletricidade e danificou ou derrubou dezenas de casas e armazéns.



Mais de 60 pessoas, incluindo crianças, foram retiradas de um hotel em Jacksonville que ficou com parte do telhado derrubado pelos ventos. O furacão perdeu velocidade, pelo que demorará mais tempo a deixar a região, causando inundações sem precedentes que geralmente só acontecem a cada mil anos. Em alguns locais as águas de rios e lagos subiram mais de três metros.



Filipinas ameaçadas por tufão 'Mangkhut'

As autoridades filipinas deslocaram mais de nove mil pessoas para abrigos de emergência ante a aproximação do tufão 'Mangkhut', que deverá atingir o país com ventos de 205 km/h e rajadas que podem chegar ao 255 km/h. Foi ainda emitido um alerta pedindo a mais de 5 milhões de pessoas, que vivem em áreas localizadas na rota prevista do tufão, para que evitem deslocações e fiquem em casa.