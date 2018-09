Tempestade Florence já fez 16 mortos nos Estados Unidos

Decretado o estado de emergência no condado onde se localiza a maior cidade da Carolina do Norte.

Por Lusa | 16.09.18

As autoridades norte-americanas elevaram para 16 o número de mortos causados pela tempestade tropical Florence, tendo sido decretado o estado de emergência no condado onde se localiza a maior cidade da Carolina do Norte.

O Departamento de Segurança Pública da Carolina do Sul informou que, no domingo, uma condutora, de 30 anos, entrou em despiste devido aos lençóis de água na estrada em que seguia, tendo embatido numa árvore e morrido de imediato.

O acidente ocorreu numa estrada de Gilbert, Carolina do Sul.