Inundações ameaçam dezenas de localidades nos EUA

O número de vítimas do furacão Florence subiu para nove, numa altura em que autoridades alertam para risco de subida das águas.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou este sábado situação de desastre na Carolina do Norte, onde o furacão ‘Florence’, agora reduzido à categoria de tempestade tropical, causou já pelo menos sete mortes e arrasou centenas de casas. As autoridades alertam que a redução de velocidade da intempérie, que cobre uma área de quase 500 km de amplitude, fará com que as chuvas torrenciais se prolonguem, pondo em risco comunidades inteiras.



Os efeitos da tempestade deixaram mais de 770 mil casas sem eletricidade na Carolina do Norte e cerca de 172 mil estão na mesma situação na vizinha Carolina do Sul, que também já sofre o impacto da ‘Florence’.



Todas as vítimas da intempérie perderam a vida na Carolina do Norte. Após as quatro primeiras vítimas de sexta-feira, entre elas uma mãe e o filho bebé, foi este sábado confirmada a morte de mais cinco pessoas, entre elas um homem, de 77 anos, que procurava salvar os seus cães de caça.



Dezenas de pessoas esperavam este sábado ajuda em telhados e andares elevados de casas, enquanto milhares de outras passaram uma segunda noite em abrigos.



Os ventos perderam muita da intensidade inicial. Dos 150 km/h com que atingiram terra na sexta-feira, passaram este sábado a 80 km/h. Mas a intensidade da chuva faz temer inundações muito graves causadas pela elevação súbita dos níveis de rios e lagos.



"Este sistema está a despejar quantidades épicas de chuva, medidas, em alguns locais, em metros e não em centímetros", afirmou Roy Cooper, governador da Carolina do Norte.



Em algumas localidades, a água tem já mais de 60 cm de altura e nos próximos dias deverá superar um metro numa vasta área do sudeste da Carolina do Norte e nordeste da Carolina do Sul. Partes da Virgínia poderão também sofrer inundações com cerca de 30 cm.



Tufão ‘Mangkhut’ já fez mais de uma dezena de mortos

O tufão ‘Mangkhut’ atingiu ontem a ilha de Luzon, no norte das Filipinas, deixando um rasto de destruição e fazendo pelo menos 14 mortos, segundo fontes próximas do presidente Rodrigo Duterte. A tempestade arrancou telhados, derrubou árvores, causou mais de 40 deslizamentos de terras e inundações graves. Com ventos de 185 km/h, o tufão desloca-se para oeste em direção à China.



Tempestade ‘Helene’ com rajadas de 150 km/h nos Açores

A tempestade ‘Helene’ deslocava-se ontem a 35 quilómetros por hora em direção ao Corvo e às Flores, nos Açores. As ilhas estavam sob aviso vermelho, o nível mais grave e que desaconselha permanecer ao ar livre. Associada à tempestade estão rajadas de vento na ordem dos 150 km/h e vagas marítimas com um altura entre os 8 e os 12 metros. Na sua deslocação para Leste a tempestade poderá provocar alguma agitação marítima no continente.



PORMENORES

Visita de Trump

O presidente dos EUA deverá visitar a área atingida pela tempestade ‘Florence’ na próxima semana, mas não há ainda confirmação do dia.



Semanas sem luz

O presidente da Câmara de Wilmington, cidade com 120 mil habitantes, alertou que os cortes de eletricidade poderão durar várias semanas.



Riscos escondidos

As autoridades alertam as pessoas a não voltarem a casa devido ao risco representado por cabos elétricos submersos.



Equipas de apoio

Cerca de dez mil efetivos da Guarda Nacional foram enviados para a zona de catástrofe com helicópteros, barcos e veículos anfíbios e outros meios de apoio de emergência.