Bebé morre dentro do carro do pai que se esqueceu de a levar ao berçário

Menina ficou dentro do veículo quase oito horas. Homem foi trabalhar.

10:49

Uma bebé de um ano foi encontrado morto dentro de um carro estacionado no bairro Sanchinarro, em Madrid.



O pai da menina foi trabalhar às 8h30 desta quarta-feira e esqueceu-se de deixar a criança no berçário.



Quando a mãe chegou ao colégio para ir buscar a bebé, por volta das 15h00, as responsáveis informaram que a menina não tinha sido deixada pelo pai nesse dia.



A mulher ligou de imediato ao marido e dirigiu-se para onde este tinha deixado o carro. Quando o casal chegou junto ao veículo percebeu que a menina já estava em paragem cardiorespiratória. Os serviços de emergência realizaram manobras de reanimação durante cerca de 45 minutos mas a criança acabou por morrer.



A polícia está a investigar o caso e o pai, que teve de receber acompanhamento psicológico, já foi detido.



Recorde-se que esta não é a primeira vez que ocorre uma situação destas em Espanha. Este ano, em Maiorc, um bebé de 10 meses morreu com o calo depois do avô se esquecer dele no carro durante oito horas.