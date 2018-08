Bebé morre engasgado com maçã no Jardim Zoológico

Mãe ainda tentou salvar a criança de dez meses, no parque em Eastbourne, Inglaterra.

Ben, um bebé de apenas dez meses de idade, fazia um piquenique com a mãe e com o irmão quando se engasgou com um pequeno pedaço de maçã, num Jardim Zoológico em Eastbourne, Inglaterra. Apesar da ajuda desesperada da mãe Lucy, o bebé acabou por perder a vida devido à falta de ar.

A mãe, hospedeira de bordo, utilizou os seus conhecimentos de primeiros socorros para tentar salvar a vida do filho até à chegada das equipas de emergência. De acordo com o The Sun, o bebé terá entrado em paragem cardíaca assim que os socorristas chegaram ao local e foi transferido para o Hospital St George, em Londres, onde acabou por morrer seis dias depois.

"Eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, à equipa médica e à equipa do hospital, que fizeram um trabalho fantástico", afirma Lucy, citada pelo jornal britânico.

Os pais criaram uma página de angariação de fundos para arrecadar dinheiro para o Hospital St George, onde escreveram: "O nosso anjinho doou o coração, o fígado, os rins, o pâncreas e o intestino delgado." "Nada pode preencher o enorme vazio que temos nos nossos corações, mas queremos dar algo em troca à equipa do hospital", acrescentam os pais na página solidária.