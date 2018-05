Polícia salva bebé de morrer engasgado

Criança saiu do hospital e já está em casa. Caso ocorreu na Geórgia, Estados Unidos.

00:21

Um polícia conseguiu salvar um bebé de dois meses de morrer engasgado e está agora a ser considerado um herói na Geórgia, Estados Unidos.

Os paramédicos chegaram depois ao local e assumiram o controlo da situação, após a mãe do bebé ter feito uma chamada de emergência a pedir ajuda. A criança, que conseguiu salvar-se alguns minutos depois graças às manobras do polícia, foi posteriormente transportada para o hospital e ficou estável.



O bebé saiu entretanto do hospital e já está em casa com a família.