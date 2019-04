Bebé morre nos braços de uma passageira que a tentava acalmar durante voo

Foram feitas inúmeras manobras de reanimação mas a menina acabou por perder a vida.

a two-month old infant dies on air asia flight. it’s our flight. delayed since 6.50 am this morning. we are patiently waiting. #airasia #perth pic.twitter.com/T9Kq34YZmd — zura rahman (@rahman_zura) 22 de abril de 2019

A história é arrepiante e relatada na primeira pessoa. Num voo da Air Asia, entre a Malásia e a Austrália, uma bebé recém-nascido morreu nos braços de uma passageira depois de esta lhe ler uma oração para o acalmar."No voo de regresso a casa, vinda da Malásia, deparei-me com a situação mais confrontante que uma pessoa pode experimentar. Um bebé recém-nascido morreu nos meus braços", contou Nadia Parenzee através das redes sociais.A mulher estava sentada perto dos pais da criança durante o voo e relata que a bebé estava "irrequieta e a chorar" desde a descolagem.Perante o desespero da bebé e dos pais, a mulher ofereceu ajuda. Os pais deram-lhe a menina para os braços, "com desespero no olhar". Sem saber o que fazer, pegou na recém-nascida e recitou uma oração para a acalmar."Depois, a bebé Farah deu um suspiro e ficou inerte. Percebi logo que alguma coisa estava horrivelmente errada e gritei por algum médico que pudesse estar a bordo", escreveu.Embora tenham sido feitas manobras de reanimação até ao avião aterrar, a menina acabou por morrer no local.De acordo com o jornal Metro, ainda são desconhecidas as causa da morte da bebé.A companhia aérea já confirmou o sucedido e avança que já tinham disponibilizado uma equipa médica que esperava pela chegada do voo.