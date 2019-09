Bebé nasce 117 dias depois da morte cerebral da mãe

Uma menina nasceu de cesariana na 34ª semana de gravidez, 117 dias depois da mãe ficar em morte cerebral, anunciaram os médicos do Hospital Universitário de Brno, na República Checa, numa conferência de imprensa.

A bebé nasceu no dia 15 do mês passado, com 2,13 quilos e o anestesista-chefe do hospital, Roman Gal, explicou que é "um dos bebés mais pesados e maduros nascidos de uma mãe com morte cerebral".

A mãe, de 27 anos, foi declarada morta após sofrer uma hemorragia em abril, quando estava grávida de 16 semanas. Os médicos mantiveram alguns órgãos em funcionamento - o seu coração, pulmões, rins e outros órgãos – enquanto monitorizavam o feto.

As enfermeiras também "conversavam" com o feto, a avó lia-lhe histórias e os médicos moviam as pernas da mãe para simular o caminhar, ajudando o bebé a desenvolver-se. Depois do parto, o sistema de suporte de vida da mãe foi desligado e a bebé está a ser amamentada pela tia, que também teve um bebé.

Um caso semelhante aconteceu no Centro Hospitalar de Lisboa Central, em 2016, onde um menino nasceu de cesariana às 32 semanas, 15 semanas depois da mãe ter sido declarada com morte cerebral. Já este ano, Salvador nasceu no Serviço de Neonatologia do Hospital de S. João (HSJ), no Porto, às 31 semanas e seis dias. A mãe esteve em morte cerebral 56 dias.