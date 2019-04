Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebés gémeos nascem com dois meses de diferença

Médicos conseguiram manter a placenta intacta na sequência de um parto prematuro, em Itália.

Dois gémeos, Andrea e Alessandro, nasceram com dois meses de diferença. O caso aconteceu em Itália, com os bebés a virem ao mundo no mesmo dia, mas em meses diferentes.



A mulher grávida italiana, de 40 anos, recorreu às urgências em dezembro, devido ao facto de os médicos preverem um parto prematura na altura do Natal. O bebé nasceu no dia 22 de dezembro, com seis meses de gestação, mas os médicos decidiram manter a placenta intacta.



Segundo a imprensa local, a segunda gravidez prosseguiu, apesar de haver riscos tanto para o bebé como para a mãe. A grávida estava em risco de sofrer uma hemorragia grave, com consequências graves, mas equipa médica quis prolongar a gravidez durante pelo menos mais dez dias.



No entanto, o segundo bebé gémeo nasceu exatamente dois meses depois, a 22 de fevereiro, às 33 semanas, com quase três quilos. Apesar disso, Alessandro continua no hospital, mas deverá ir para casa dentro de duas semanas.



Curioso é também o facto de o pai dos bebés, que dorme muito pouco, ter-se refugiado numa capela para rezar logo após o nascimento do primeiro filho, apesar de não ser católico praticante.