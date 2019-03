Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher dá à luz gémeos de pais diferentes após trair o marido

Suposto pai da criança percebeu que uma das crianças não era parecida com ele. Caso aconteceu na China.

Uma mulher deu à luz dois gémeos com ADN diferentes, depois de admitir ter traído o marido após este ter suspeitado que um dos bebés não era parecido com ele. O caso ocorreu em Xiamen, na China.



Segundo avança o jornal britânico Metro, o caso foi revelado depois do casal ter de registar o nascimento dos filhos na delegacia da polícia local, no início do ano passado.



Foi realizado um teste de paternidade, que concluiu que um dos bebés não tinha qualquer relação biológica com o suposto pai da criança.



De acordo com a mesma fonte, o homem ficou furioso depois de ler o teste de paternidade, confrontando de imediato a mulher, que é acusada de inicialmente negar o caso e também de acusar o marido de falsificar os resultados.



É muito raro acontecer o que aconteceu, de gémeos nascerem de pais diferentes, com a probabilidade a ser muito reduzida.