Bebida artesanal com combustível para aviões suspeita de causar morte de oito pessoas em Luanda

A ingestão de uma bebida caseira estará na origem da morte de pelo menos oito pessoas no município de Viana, arredores da província de Luanda, capital de Angola, informou esta segunda-feira o Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Em declarações à Lusa, o porta-voz do comando de Luanda do SIC, Fernando de Carvalho, explicou que os investigadores se deslocaram ao hospital para onde foram levados alguns dos consumidores desta bebida, para apurar o que se passou.

O caso ocorrido no bairro da Caop, em Viana, segundo noticiou hoje a rádio pública angolana, envolve uma bebida a qual foi dado o nome de "caipirinha do azar", uma mistura de bebidas, nomeadamente "água do chefe" [bebida artesanal destilada, composta por açúcar e fermento], capassarinho [um fruto com efeito alucinogénio] e combustível JET A1, para aviões.