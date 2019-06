A atriz e escritora Bella Thorne surpreendeu mais uma vez os fãs com uma publicação, na sua conta de Twitter, que mostrava uma série de fotografias íntimas enviadas para alguém especial.

Um hacker ameaçou a jovem, durante 24 horas, com a divulgação das imagens a que teve acesso após entrar nas suas redes sociais. Em contrapartida, Bella decidiu publicar as fotografias na sua conta do Twitter.

Para além de revelar as fotografias em que aparecia em topless, a atriz ainda escreveu um texto dirigido à pessoa que conseguiu invadir a sua privacidade. A jovem de 21 anos deixou claro que ninguém devia controlar a vida dela e muito menos a ameaçar.

"Você não pode controlar a minha vida, nem nunca controlará", disse Bella, revoltada com a situação. Após a divulgação das fotografias na sua conta oficial do Twitter, a jovem sentiu que conseguiu recuperar o poder, que lhe estavam a tentar tirar.

A atriz que ficou conhecida através da Disney, tem permanecido nas "luzes da ribalta".



O seu livro "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray", publicado recentemente, revela os abusos sexuais que Bella Thorne sofreu desde os 14 anos.