Ben Stiller e Sean Penn proibidos de entrar na Rússia

O governo da Rússia proibiu a entrada no país de mais 25 cidadãos norte-americanos, entre os quais os atores Sean Penn e Ben Stiller, como resposta às sanções impostas pelo Ocidente, na sequência da invasão russa da Ucrânia.



Os atores têm demonstrado apoio aos ucranianos nos últimos meses, tendo já visitado o país e estado com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.



A juntarem-se aos atores, surgem também na mesma lista os senadores norte-americanos Kyrsten Sinema, Richard Scott, Patrick Toomey Jr., Kevin Cramer e Mark Kelly, assim como Gina Raimondo, secretária do Comércio dos Estados Unidos da América.





O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que "as ações hostis das autoridades americanas, que continuam a seguir um curso russofóbico, destruindo laços bilaterais e intensificando o confronto entre a Rússia e os Estados Unidos, continuará a ser rejeitado", informa o canal britânico BBC.



Na "lista negra" da Rússia, também, está a nova Primeira Ministra do Reino Unido, Liz Truss.