O Presidente eleito dos EUA Joe Biden deverá escolher o antigo general afro-americano Lloyd Austin para chefiar o futuro Departamento de Defesa, noticiaram na segunda-feira os jornais Politico, New York Times e outros órgãos de comunicação social.

Se confirmado pelo Senado, Austin tornar-se-ia no primeiro negro à frente do Pentágono.

O general reformado de 67 anos combateu no Iraque e no Afeganistão antes de se tornar no primeiro negro a chefiar o Comando Central do Exército dos EUA (Centcom).